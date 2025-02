Tomb Raider IV-VI Remastered is vanaf vandaag speelbaar op de Switch

Oktober vorig jaar liet ontwikkelaar en uitgever Aspyr weten dat Switch-bezitters in februari aan de slag kunnen gaan met Tomb Raider IV-VI Remastered. Fans van Tomb Raider I-II-III Remastered die graag de volgende drie delen in een nieuw jasje willen zien, hoeven gelukkig niet meer te wachten. De remaster is namelijk vanaf vandaag namelijk te spelen op Nintendo’s hybride console! Om dat te vieren is er natuurlijk een releasetrailer vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Het spel is tevens tot en met vandaag nog met 10% korting te koop via de eShop.

In Tomb Raider IV-VI Remastered kun opnieuw de titels Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles en Tomb Raider: The Angel of Darkness beleven. In alle drie de games kruip je in de huid van de inmiddels welbekende Lara Croft die verschillende dingen meemaakt. Zo ontdekt ze onder andere de verloren tombe van de Egyptische god Seth en vlucht Lara omdat ze wordt verdacht van een moord. Grafisch zijn deze titels natuurlijk lekker opgepoetst, maar er is ook nog de mogelijkheid om de titels met originele graphics te ervaren. Ga jij mee naar verschillende iconische locaties met mevrouw Croft?