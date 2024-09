Is Holy Horror Mansion de opvolger van Yo-Kai Watch?

Tijdens de livestream van Level-5 werden verschillende games onthuld, waaronder Horror Mansion. Veel mensen dachten dat dit Yo-kai Watch 5 zou zijn, maar het bleek een nieuwe game te zijn van dezelfde makers: Holy Horror Mansion. Dit zou weleens de opvolger van Yo-kai Watch kunnen worden.

In het spel volg je de jongen Ten Lordland, die in een herenhuis woont dat deel uitmaakt van een appartementencomplex. Het gebouw is eigendom van zijn oma, die ook de huisbaas is. Ten vindt een afgesloten kamer met daarin een kapotte camera die hem in staat stelt ghosts te zien. Er zijn drie soorten ghosts: de groene Santa, de blauwe Pikotaro en de roze Avantgardy, elk met unieke krachten. Zo kan Santa objecten bezielen, Pikotaro items tot leven brengen en Avantgardy dungeons creëren. Daarnaast is er de speciale ghost camera Cameron, waarmee je verborgen plekken met ghosts kunt zien, vergelijkbaar met de Yo-kai Watch uit de originele serie. Ten neemt het op tegen Vile Corp, een kwaadaardige organisatie die vervloekte producten genaamd monster-items maakt. Samen met zijn ghosts moet hij de strijd aangaan tegen hun handlangers de Darkarymen.

Helaas is er nog geen releasedatum bekend. Wat vind jij van Holy Horror Mansion? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!