Lara Croft bestormt de Switch met Tomb Raider IV-VI Remastered

Na het succes van Tomb Raider I-III Remastered laat Aspyr het er niet bij zitten! Vandaag kondigde het bedrijf aan dat ook de volgende drie games uit de reeks de remasterbehandeling krijgen: Tomb Raider IV-VI Remastered is een feit! Om maar meteen de daad bij het woord te voegen, heeft Aspyr ook al een releasedatum bekendgemaakt. Lara Croft keert op 24 februari 2025 terug naar Nintendo’s hybride console. Wederom slaat de ontwikkelaar de handen ineen met Crystal Dynamics.

In de onderstaande trailer wordt het tipje van de sluier alvast opgelicht:

We zeiden het al: Lara Croft staat dit jaar voortdurend in de schijnwerpers. Na Tomb Raider I-III Remastered kwam gisteren ook haar gloednieuwe animatieserie uit op Netflix. En nu staat de volgende remaster alweer voor de deur. Tomb Raider IV-VI Remastered gaat verder waar I-III Remastered ophield. De collectie bevat de volgende games:

Tomb Raider: The Last Revelation

Tomb Raider: Chronicle

Tomb Raider: The Angel of Darkness

In deze games neemt acrobatische archeologe Lara Croft je mee de hele wereld over, van Caïro tot Parijs. Je duikt in drie “nieuwe” avonturen, van het tegenhouden van de Egyptische god Set tot het bewijzen van je eigen onschuld.

Net als in de vorige remastercollectie kun je ook hier kiezen tussen de klassieke controls of een moderne variant. Hetzelfde geldt wederom voor de visuals. Je kunt elke game spelen met de moderne graphics, maar het is ook mogelijk om voor de ultieme nostalgie te staan en dus met de oude visuals te spelen. Op elk moment in de game kun je tussen beide wisselen. Bazen hebben vanaf nu ook een levensbalk, een zeer welkome quality of life-upgrade. Bovendien is de fotomodus weer terug, met niet alleen alle poses uit I-III Remastered, maar ook een aantal nieuwe. Vergeet niet om daadwerkelijke de game te spelen tussen het poseren door!

Aangezien er voor Tomb Raider I-III Remastered verschillende fysieke edities uitgekomen zijn, is het redelijk om te verwachten dat dit ook voor Tomb Raider IV-VI Remastered zal gelden. De tijd zal het leren. Zodra hier meer over bekend is, lees je dat natuurlijk hier bij Daily Nintendo.

Wist je trouwens dat wij Tomb Raider I-III Remastered gereviewed hebben? Je leest ‘m hier.