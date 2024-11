Meer info over fotomodus Tomb Raider IV-VI Remastered

Na het succes van Tomb Raider I-III Remastered kwam een maand geleden de aankondiging dat ook de volgende drie delen uit de reeks de remasterbehandeling zouden krijgen: Tomb Raider IV-VI Remastered is een feit. Ook werd bij die bekendmaking gedeeld dat er wederom een fotomodus wordt toegevoegd aan de gamebundel. Aspyr heeft inmiddels wat meer informatie gedeeld over deze feature.

De fotomodus zelf is niet nieuw. I-III had er namelijk ook een, en fans waren er maar al te blij mee! Daarom kon hij in de vervolgtrilogie natuurlijk niet ontbreken. Wel is het zo dat de fotomodus van Tomb Raider IV-VI Remastered enkele nieuwe features toevoegt. Net als in I-III kun je kiezen uit verschillende poses en outfits voor Lara, maar IV-VI breidt hierop uit door er van beide meer toe te voegen. Ook kun je verschillende gezichtsuitdrukkingen kiezen voor de stoere archeologe. Zeg maar “cheese”, Lara! Daarnaast kun je de fotograaf in jezelf naar boven halen door te spelen met diverse opties, zoals de depth of field, camerahoeken en in- en uitzoomen. Je schakelt de de fotomodus in wanneer je maar wilt, of je nu in een cutscene zit of midden in een reeks acrobatische stunts. Elk moment dat jij vast wilt leggen, kun je vastleggen.

Voor nu zullen we wel nog eventjes geduld moeten hebben. Tomb Raider IV-VI Remastered komt op 14 februari 2025 uit op de Nintendo Switch. Benieuwd of de bundel de moeite waard gaat zijn? Je kunt alvast onze review van Tomb Raider I-III Remastered lezen om je een idee te geven.

Ga jij ‘m halen?