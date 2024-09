Kom tot rust met puzzelgame Woodo

Liefhebbers van cozy games, dit is er een om in de gaten te houden: Woodo! De game werd al eerder aangekondigd, maar nu heeft uitgever Daedalic Entertainment onthuld dat de game ook naar de Nintendo Switch komt. Een releasedatum is op dit moment nog niet bekend, maar een trailer is er natuurlijk wel al! Je bekijkt hem hieronder:

Woodo is een indiegame ontwikkeld door Julia en een vriend. Deze keer gaat het niet om het runnen van een boerderij of leven in een gezellig klein dorpje, maar om het invullen van uiteenlopende diorama’s. Woodo heeft meer weg van games als Unpacking: je moet zorgen dat elk voorwerp op de juiste plek terechtkomt. De trailer geeft een beetje het gevoel van het inkleuren van een uitgebreide, gedetailleerde kleurplaat. En als er iets rustgevend is, moet dat toch wel kleuren zijn zonder de frustraties van uitschieten buiten de lijntjes. Toch?

In Woodo volg je het hartverwarmende verhaal van Foxy, vol avontuur en nostalgie. De gameplay ziet er heerlijk simplistisch uit: je krijgt voorwerpen of delen daarvan voorgeschoteld, en die moeten op hun eigen plekje in de wereld worden geplaatst. Elk diorama ziet er rustiek uit doordat alles van hout lijkt te zijn – vandaar natuurlijk ook de naam Woodo.

