LEGO Horizon Adventures krijgt releasedatum

Onlangs wisten we je al te melden dat LEGO Horizon Adventures deze winter speelbaar zal zijn op Nintendo’s hybride console. Inmiddels hebben we ook een concrete releasedatum voor je, de game zal vanaf 14 november namelijk in de winkels liggen. Deze datum is bekend gemaakt tijdens Sony’s State of Play-presentatie met een nieuwe trailer. De nieuwe trailer is hieronder te bekijken.

In LEGO Horizon Adventures speel je met Aloy – alleen of samen met een vriend – in een luchtiger avontuur dan dat je misschien gewend bent van de Horizon-games op PlayStation. Maar ondanks de luchtige setting van deze game, wordt LEGO Horizon Adventures wel gemaakt door de Nederlandse Guerilla; de studio die opereert onder de PlayStation-paraplu. In het spel gaat Aloy op reis met een vrolijke maar gekke groep vrienden waarbij ze de wereld moet reden, en de geheimen van haar verleden zal ontdekken. De game zal alleen of samen met vrienden te spelen zijn.