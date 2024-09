Zo groot is de map van Zelda: Echoes of Wisdom!

Eens in de zoveel tijd voegt Nintendo een nieuw artikel toe aan hun serie ‘Vraag het de ontwikkelaar‘. En de nieuwste toevoeging is een interview met het team van Zelda: Echoes of Wisdom! Dit interview is oorspronkelijk in het Japans gedaan en moet nog naar het Nederlands worden vertaald. Maar gelukkig hebben we de Engelse versie wel alvast kunnen lezen. Hier geven we je een korte samenvatting van het nieuwste deel uit deze interviewserie.

In het interview-serie worden veel interessante onderwerpen aangesneden, maar in dit vierde deel sprong er één onderwerp uit: de grootte van de map! Terada van studio Grezzo, die aan het roer staat voor deze game, geeft daar ook meteen een verklaring voor. Veel medewerkers zijn groot Zelda-fans en wilden er alles aan doen om het ‘Zelda’-gevoel over te brengen. Dit leidde tot zoveel toevoegingen, dat de map van de game maar liefst acht keer zo groot is als Grezzo’s eerdere project Link’s Awakening! Maar ondanks dat heeft de game volgens producer Aonuma nog steeds een compact gevoel zoals past bij top-down Legend of Zelda-games. Ondanks de grote map zal het dus wel een ander gevoel hebben dan bijvoorbeeld Breath of the Wild.

Een ander stuk ging over de gevarieerde gameplay die de echoes bieden. Pas op, als je niet alvast ideeën wilt opdoen over mogelijke bossbattle-strategieën kun je beter niet verder lezen! De geïnterviewden vertellen dat je je strategieën goed kunt aanpassen op jouw persoonlijke voorkeuren. Zelf hebben ze de game al meermaals doorgespeeld en ontdekten ze nog steeds nieuwe strategieën. Zo kun je op een veilige afstand vijanden overspoelen met slangachtige ‘rope’-echoes, of moblins als afleiding gebruiken terwijl je zelf sneaky je vijand van achteren besluipt. Maar één tactiek spande de kroon: dutjes. Je kunt namelijk je verloren levenspunten terugkrijgen door te slapen. Sommige mensen maken daarom tijdens bossgevechten een echo van een bed om even op te laden terwijl hun sterke echoes het vuile werk doen!

Genoeg om naar uit te kijken dus. Maar wil je meer details van over de game zelf? Lees dan vooral onze review!