Leon Kennedy zal speelbaar zijn in Resident Evil Requiem

Stiekem wisten we het al, maar op The Game Awards is bevestigd dat Leon Kennedy aanwezig zal zijn in de aankomende Resident Evil Requiem. Sterker nog, Leon zal ook speelbaar zijn. Leon Kennedy is een oude bekende uit de serie en kennen we al vanuit de eerste delen in de serie uit de jaren ’90.

Tijdens de Game Awards werd een gloednieuwe trailer van Resident Evil Requiem getoond en daarin zien we Leon ook langskomen. In de trailer zien we Leon zelfs met een kettingzaag. De nieuwe trailer kun je hieronder bewonderen. Op 27 februari 2026 is het de dag van de horror op de Switch 2 want dan zal de game verschijnen. Kijk jij er naar uit om volgend jaar met Resident Evil Requiem aan de slag te gaan? Laat het ons hieronder weten!