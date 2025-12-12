Out of Words aangekondigd voor Switch 2

De coöperatieve avonturengame Out of Words gaat ook naar de Nintendo Switch 2 komen! Dat werd onthuld tijdens The Game Awards 2025. Het was al bekend dat de titel naar PlayStation 5, Xbox Series en pc zou komen, maar daar is Nintendo’s nieuwste console dus aan toegevoegd. Out of Words is een handgemaakt coöperatief avontuur voor twee spelers. Maak kennis met Kurt, Karla en een magische groep personages terwijl ze zich een weg banen door de vervallen wereld Vokabulantis.

This new, handmade co-op game will leave you speechless.



💬 Destiny awaits in Out of Words, coming to #NintendoSwitch2 in 2026: https://t.co/FgDTKyL0Pr pic.twitter.com/2XQPOMiMaK — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 12, 2025

Handgemaakte stop-motion

De game is gebaseerd op een idee van de befaamde dichter Morten Sondergaard. Ontwikkelaars WiredFly en Kong Orange hebben vervolgens elk stop-motionpersonage, elke omgeving en elk coöperatief spelmechanisme zorgvuldig ontworpen en vormgegeven. Out of Words is een avontuur voor twee, waarbij samenwerking, communicatie en perfecte timing essentieel zijn. Los natuurkundig onmogelijke puzzels op in oude catacomben en voer gewaagde stunts uit tussen de kleien wolkenkrabbers van Nounberg. Dit is een verhaal over het vinden van de juiste woorden. Kurt en Karla raken verwikkeld in een strijd om de toekomst van de wereld én hun vriendschap. Beleef de wonderen en gevaren van het leven zonder woorden, terwijl je verliefd wordt. Kurt en Karla redden dit wonderland misschien wel, maar tegen welke prijs?

Out of Words – Destiny Awaits!