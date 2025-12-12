Twee Tomb Raider titels aangekondigd op Game Awards 2025

Begin van de week werd groots aangekondigd dat we tijdens de Game Awards 2025 meer zouden horen over de terugkeer van Lara Croft. Het nieuws over de toekomst van Tomb Raider bleek te gaan om twee nieuwe games. De eerste titel is Tomb Raider: Legacy of Atlantis, een remake van Lara’s allereerste avontuur uit 1996. Deze remake wordt omschreven als een ‘verbluffende herinterpretatie van de genre-bepalende game uit 1996’. Er is nog geen precieze releasedatum, maar deze titel verschijnt ergens in 2026.

De tweede titel die werd aangekondigd gaat om een volledig nieuwe game: Tomb Raider Catalyst. Lara reist hierin af naar Noord-India. Deze geheel nieuwe game in de iconische franchise staat gepland voor 2027. Voor beide aangekondigde titels geldt dat er op dit moment niet wordt vermeld of deze games ook voor Nintendo-platforms zullen verschijnen. We kunnen dus alleen maar hopen en duimen! Hieronder vind je van beide games de trailers.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider Catalyst