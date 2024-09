Level-5 Vision 2024 komt deze maand

Level-5 heeft aangekondigd dat nog deze maand Level-5 Vision 2024 plaats zal vinden. Tot nu toe wisten we alleen dat het event ergens dit najaar gehouden zou worden, nu is duidelijk dat we op 24 september nieuws kunnen verwachten rondom de aankomende games van Level-5. Level-5 Vision 2024 zal de games van Level-5 in de schijnwerpers zetten die in 2024 en begin 2025 uitkomen.

Het bedrijf werkt momenteel aan Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road, Decapolice en Professor Layton and the New World of Steam. Inazuma Eleven: Victory Road krijgt op het aankomende event een releasedatum. Er staat daarnaast ook een nieuwe aankondiging gepland voor het evenement.

Welke gloednieuwe game denk jij dat Level-5 zal aankondigen eind deze maand?