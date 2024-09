[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 36

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Shashingo: Learn Japanese with Photography

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 3 september 2024

Shashingo is een relaxte kleine edutainment game, waarin je op een laagdrempelige manier Japanse woorden leert. Verken fictieve Japanse straten en maak foto’s van alles wat je tegenkomt. Elke foto vertaalt wat je ziet in zowel Engels als Japans, zodat je op die manier Japans leert! Naast het leren van woorden bevat het een uitgebreide foto-mode, een album om je foto’s in op te slaan en een game mode waarin je geheugen getest wordt op de woorden die je geleert heb. Met een heerijke lo-fi soundtrack is het perfect om wat Japanse kennis op te doen!

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 5 september 2024

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU is al de vierde game uit de Fitness Boxing-reeks op de Nintendo Switch. In de game bokst de speler samen met de trainer op de Switch. Op die manier krijg je de benodigde work-out en werk je aan je conditie. De game bevat 24 klassieke liedjes, waaronder “Melt” en “The Vampire”. Er zijn ook speciale nieuwe nummers toegevoegd, zoals het muzikale thema van de game “Let’s Mikusercise!!” door cosMo@Bousou-P. Daarnaast zijn er ruim 30 achtergrondmuzieknummers uit de Fitness Boxing-reeks, waardoor deze titel het meeste aantal nummers heeft van de hele serie! Deze HATSUNE MIKU-variant bevat daarnaast een nieuwe Miku Exercise-modus en natuurlijk je favoriete Piapro-personages.

Ace Attorney Investigations Collection

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 6 september 2024

In Ace Attorney Investigations Collection ga je op pad met Miles Edgeworth, de populaire openbare aanklager uit eerdere Ace Attorney Games. De collectie bestaat uit twee games die eerder op de Nintendo DS verschenen: Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth en Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit. Vooral dit tweede deel is bijzonder, aangezien het origineel daarvan alleen in Japan is verschenen. Dit is dus het westerse debuut van Prosecutor’s Gambit. Beide delen zijn voor de gelegenheid in een nieuw jasje gestoken, maar niet getreurd. Mocht je fan zijn van het oorspronkelijke uiterlijk dan heb je de optie om de visuele stijl aan te passen naar een pixel stijl voor de retro vibe. Naast de games is er natuurlijk ook een galerij beschikbaar met art, muziek en andere bonus content. En als laatst zijn ook een nieuwe Autoplay en verhaalstand toegevoegd. Met Autoplay worden de dialogen voor je afgespeeld en in de verhaalstand worden zelfs de moeilijkste puzzels voor je opgelost… perfect voor als je lekker achterover wilt leunen en van een goed mysterie wilt genieten. Deze kunnen op elk moment aan-en uit gezet worden.

