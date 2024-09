Incineroar in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Na een zomer vol events in Pokémon Scarlet en Violet is het nog lang niet over. De volgende 7-star Raid staat voor de deur. Incineroar met een Dark Tera-type en Mightiest Mark zal dé Pokémon zijn om te verslaan. Zoals gebruikelijk tijdens deze events kan je hem slechts eenmaal per savefile vangen. Wel kan je hem vaker verslaan, maar dan krijg je alleen nuttige items. Om dit beestje te wassen zal je alles uit de kast moeten trekken om Incineroar te kunnen verslaan. Gemakkelijk zal het zeker niet gaan.

Het event vindt vanaf vrijdag 6 september 2024 om 02.00 uur tot maandag 9 september 2024 om 01.59 uur plaats. Bovendien is er een tweede ronde een week later. Dat zal zijn vanaf vrijdag 13 september 2024 om 02.00 uur tot maandag 16 september 2024 om 01.59 uur.

Op de map herken je deze Raids aan hun speciale aura. Al zal je eerst het nieuwste Poké News moeten ophalen om er toegang tot te krijgen. Dat doe je door met het internet te verbinden in de game. Tevens moet je het verhaal en postgame uitgespeeld hebben om Black Crystals te kunnen vinden. Heb je dat niet, dan kan je geen 7-star Raids vinden op de map. Wel heb je de mogelijkheid om aan andermans Raid deel te nemen.