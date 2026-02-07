Level up! Super Mario Galaxy Movie krijgt nieuwe trailer

De speciale Super Mario Galaxy Movie Direct is nog maar enkele weken geleden, maar inmiddels is er wederom een nieuwe trailer verschenen. In deze korte video krijgen we nog een voorproefje van wat we kunnen verwachten. De film verschijnt op 1 april in de bioscoop.

In deze nieuwe film zien we veel vertrouwde personages uit de Super Mario Bros. Movie weer terug. Daarnaast worden er ook een aantal nieuwe favorieten geïntroduceerd, zoals Rosalina, Birdo, Bowser Jr. en natuurlijk Yoshi.

Wij tellen in ieder geval ongeduldig af naar de releaseday van de Super Mario Galaxy Movie. Hoe hyped ben jij voor deze nieuwe film?