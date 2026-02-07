Home Nieuws Film Nieuws Level up! Super Mario Galaxy Movie krijgt nieuwe trailer

Level up! Super Mario Galaxy Movie krijgt nieuwe trailer

Door
Linda
-
Super Mario Galaxy Movie

De speciale Super Mario Galaxy Movie Direct is nog maar enkele weken geleden, maar inmiddels is er wederom een nieuwe trailer verschenen. In deze korte video krijgen we nog een voorproefje van wat we kunnen verwachten. De film verschijnt op 1 april in de bioscoop.

In deze nieuwe film zien we veel vertrouwde personages uit de Super Mario Bros. Movie weer terug. Daarnaast worden er ook een aantal nieuwe favorieten geïntroduceerd, zoals Rosalina, Birdo, Bowser Jr. en natuurlijk Yoshi.

Wij tellen in ieder geval ongeduldig af naar de releaseday van de Super Mario Galaxy Movie. Hoe hyped ben jij voor deze nieuwe film?

Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

