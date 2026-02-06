Stellar Wanderer DX komt naar Nintendo Switch

Tijd om de ruimte te verkennen in Stellar Wanderer DX. Over enkele weken brengen Leoful en Dream Builder Studios hun action-RPG naar Nintendo Switch. Vanaf 12 maart kun je ermee aan de slag.

Wie de ontwikkelingen rond deze game heeft gevolgd, weet misschien wel dat we al een tijdje erop wachten. Aanvankelijk werd Stellar Wanderer DX namelijk al in 2023 aangekondigd, met een geplande release in 2024. Die is er nooit gekomen. Gelukkig komt daar nu verandering in.

Stellar Wanderer DX houdt het allemaal lekker oldskool. In deze game draait het allemaal om ruimtegevechten en het verkennen van deze oneindige leegte. Je hebt de keuze uit vier gevechtsklasses, elk met hun eigen vaardigheden en bonussen: Fighter, Trader, Tank en Engineer. Welke je ook kiest, je schip is naar hartenlust te customizen. Hoewel er natuurlijk een verhaal is om te volgen (zo’n 10 uur aan gameplay), zijn er ook een hoop nevenmissies om in te duiken. Daarnaast kun je zelf bepalen of je bijvoorbeeld gaat jagen op ruimtepiraten, in grondstoffen gaat handelen, of misschien juist zelf wel voor het piratenleven kiest.

Oorspronkelijk werd de game uitgebracht op iOS en Android. Nu hij naar consoles komt, heeft de developer een tandje bijgezet. Niet alleen de visuals hebben een upgrade gekregen, ook de gameplay zelf is opgepoetst. De ruimtesystemen zijn zelfs van de grond af opnieuw opgebouwd en daarnaast ook nog uitgebreid. De oude vertrouwde game dus, maar dan wat meer luxe.