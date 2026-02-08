[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 7

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Tokyo Scramble [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 11 februari

Tokyo Scramble is een intensieve survival-puzzel-actie game waarin je het verhaal volgt van Anne. Deze middelbare scholiere komt in de krochten van Tokio terecht, waar nogal vreemde monsters rondwalen. Deze diverse en dodelijke reeks Zino (mysterieuze beesten die op dinosaurussen lijken) jagen op je terwijl je je een weg baant door het verraderlijke landschap. Het enige dat jij wil is terugkeren naar je huis boven de grond. Gebruik je verstand om te vluchten, af te leiden en terug te vechten op elke mogelijke manier. Heb jij het in je om levend uit deze prehistorische wereld te ontsnappen

Mario Tennis Fever [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 12 februari

In Mario Tennis Fever pak je jouw tennisracket erbij en maak je gebruik van topspins, slices, lobs en andere bekende slagen! Nieuw in dit spel is de mogelijkheid om te glijden, waardoor er een andere manier van verdedigen op je staat te wachten. Daarbij hoef je niet met een simpel tennisattribuut te spelen, aangezien je ook één van de vele Fever-rackets uit de kast kunt pakken. Elk van deze speciale rackets heeft een eigen kracht. Zo kun je denken aan het bevriezen van de baan, tegenstanders kleiner maken met minipaddenstoelen of jezelf verdubbelen als schaduw. Verder zijn er verschillende spelstanden zoals Toernooistand, Missietoren en een Avontuurmodus. Met wie van de 38 personages ga jij als eerst de baan op? Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd hoe dat was? Onze preview kun je hier lezen.

REANIMAL [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 13 februari

Reanimal is een co-op horror game, waarin je een broer en zus speelt die op een gruwelijke missie gaan om hun verdwenen vrienden te redden. Verken een donkere, angstaanjagende wereld op zee en op land, en gebruik al je kennis en vaardigheden om te overleven. Werk samen om dit verschrikkelijke eiland te ontsnappen, waarbij het meest begaande pad maar één van de verhalen vertelt. Ontdek verborgen en mysterieuze locaties, elk met hun eigen verhaal, en leg stukje maar beetje het geheim bloot dat deze broer en zus achtervolgt.

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 februari

10 februari – The Prisoning: Fletcher’s Quest

10 februari – Greyhill Incident Re-probed Edition

12 februari – Blazblue Entrophy Effect X

12 februari – ChromaGun 2: Dye Hard [Switch 2]

12 februari – Yakuza Kiwami 3 en Dark Ties [Switch 2]

12 februari – Lil Gator Game: Gator of the Year Edition

12 februari – Down Among the Dead Men

12 februari – Hakuoki SSL ~Sweet School Life~

12 februari – Korean Monorail Panorama Line Soisan

12 februari – Bubble Battle

12 februari – (Dis)Assemble

12 februari – Heart of the Forest

12 februari – Dear me, I was…

12 februari – Centipede Gun

12 februari – HUNTERS Music World

12 februari – Super Sticker Studio

12 februari – Bloclash

12 februari – Cakey’s Twisted Bakery

12 februari – EGGCONSOLE ‘Eggy’ PC-8801

12 februari – Calyssa

12 februari – A Dance of Fire and Ice

12 februari – Optical Illusion Test

12 februari – Zumba World: The Crazy Marble Collection

12 februari – Clue: Murder By Death

13 februari – Speed Dates

13 februari – Bartender Simulator 2026

13 februari – Ready or Die

13 februari – Backrooms: Poolrooms

13 februari – Van Life: Home Simulator

14 februari – Jigsaw Realms: Seasons

14 februari – Sakura Peak

15 februari – Escape Prison Obby: Getaway

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.