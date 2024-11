Fangamer komt met fysieke edities van Antonblast en Little Kitty, Big City

De website Fangamer komt met twee fysieke releases en start vandaag met een Black Friday Sale. Wellicht is dit de perfecte kans om je slag te slaan.

Wachten op Black Friday

Fangamer heeft Antonblast en Little Kitty, Big City uitgekozen om fysiek uit te gaan geven. In hun catalogus zien we daarnaast bijvoorbeeld ook games als Hollowknight, Celeste en Stardew Valley. Het is mooi om te zien dat kleinere indieparels een fysieke release krijgen. Naast games zien we een breed aanbod aan merchandise voorbij komen. Het is wel belangrijk om goed naar de regio te kijken. Er is namelijk een Europese, Amerikaanse en Japanse versie van de website. Een aankoop via de Amerikaanse pagina kost tegenwoordig erg veel extra inklaringskosten bij de douane.

Jammer genoeg zien we wel verschillen in de speciale edities van Little Kitty, Big City. De Amerikaanse versie biedt net wat meer extra’s dan de Europese versie. Verder is het voor nu ook alleen mogelijk om interesse in Antonblast te tonen via de Amerikaanse tak. Het zorgde bij mij vooral voor verwarring.

Little Kitty, Big City gaat in ieder geval 39 euro kosten en zal eind maart worden toegestuurd. In deze speciale editie zit de fysieke game, een poster, de digitale soundtrack en een schattige handleiding. De game is hier te preorderen, maar wellicht is het slim om eerst even af te wachten of je nog van een leuke Black Friday Deal gebruik kan maken. Die start vandaag en duurt tot 3 december.