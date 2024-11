Eiji Aonuma vertelt twee anekdotes over The Legend of Zelda-games

Geestelijk vader en toezichthouder van The Legend of Zelda-serie, Eiji Aonuma, heeft in verschillende interviews met Famitsu en The Washington Post wat anekdotes gedeeld over de laatste games.

Link had moeten praten

In het interview met The Washington Post, geeft de producer en regisseur van vrijwel alle The Legend of Zelda-games een inkijkje in de keuken. Hij vertelt namelijk dat er na ideeën en concepten over gameplay pas wordt nagedacht over een verhaallijn. Eiji Aonuma vindt het belangrijk dat zijn team niet wordt belemmerd in het creëren van intuïtieve gameplay door een eerder bedacht verhaal. Het is juist mooi dat de gameplay zorgt voor een narratief. Dit in tegenstelling tot veel grote hedendaagse games, aldus The Washington Post.

Daarnaast vertelde hij in het Japanse magazine Famitsu dat Link eigenlijk had moeten praten in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Samen met de regisseur Satoshi Terada ontstaat er een grappige conversatie:

Aounuma: Actually, Link was talking at first.

Interviewer: What?!

Terada: We let Link talk a little bit but…

Aounuma: We thought Link would never say something like that. It felt really wrong. (laughs)

Terada: Whatever we tried to make him say, it just didn’t feel right.

Aounuma: No one knew the answer to the question – What would Link say? And of course we wouldn’t, he has never spoken before! (laughs) Because of that, we needed a setting where he couldn’t talk, and that led to a part of the game’s storyline being formed.

We weten natuurlijk allemaal wat Link had moeten zeggen, toch?