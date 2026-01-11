Lollipop Chainsaw RePOP krijgt releasedatum op de Switch 2

Lollipop Chainsaw RePOP verscheen vorig jaar op de Nintendo Switch en in september dit jaar werd onthuld dat de titel ook naar de Nintendo Switch 2 zal komen. De Switch 2-versie van Lollipop Chainsaw RePOP stond aanvankelijk gepland om in november te verschijnen, maar deze datum werd niet gehaald. Inmiddels heeft de game een officiële releasedatum gekregen. Vanaf 26 maart aanstaande zullen Switch 2-bezitters namelijk ook aan de slag kunnen met de titel.

De Nintendo Switch 2 Edition belooft een verbeterde framerate, resolutie en grafische kwaliteit. Dat zal de game een mooie opknapbeurt geven. Wie de Nintendo Switch-versie van Lollipop Chainsaw RePOP al heeft, kan doormiddel van een upgrade pass overstappen naar de Switch 2.

In Lollipop Chainsaw Repop speel je als cheerleader Juliet, die uit een familie van zombiejagers komt. Ze gaat naar een van de grootste scholen van Amerika. Op haar verjaardag besluit ze naar haar vriendje te fietsen, die op dat moment op school is. Als ze aankomt, ontdekt ze dat de hele school is veranderd in een plek vol zombies. Met haar kettingzaag vecht ze zich een weg door de hordes zombies in een bloederig avontuur.

Kijk jij uit naar Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition? Laat het ons weten in de reacties!