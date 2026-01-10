Launch trailer Fairy Tail: Dungeons verschenen

Eerder deze week verscheen Fairy Tale Dungeons op de Nintendo Switch. Deze deckbuilding roguelite is gebaseerd op de populaire manga en anime, en je volgt een aantal bekende figuren terwijl je een uitgebreide kerker verkent die zich toevallig onder jullie guild bevind. Om de release van de game te vieren Kodansha Game Lab nu een launch trailer online gezet. Hier worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. Je kunt de trailer hieronder bekijken. De game is beschikbaar als digitale download voor €13,79.

Fairy Tale: Dungeons is een deck-building roguelike game waarin je magische kaarten met elkaar combineert om je vijanden te slim af te zijn. De personages waar je mee speelt hebben verschillende vaardigheden en skills, en verkennen kerkers met een gelimiteerd aantal stappen. Het doel is om de diepste lagen van de kerker te bereiken met het deck dat je langzaam maar zeker opbouwt.

Het verhaal draait om Natsu en Happy, die op een dag een vreemde deur vinden die zich plotseling onder hun guild bevind. Hierin vinden ze een uitgebreide kerker welke al hun krachten wegneemt. Zonder een manier om zich te verdedigen zitten ze hier opgesloten, tot er een Exceed genaamd Labi verschijnt. Deze verteld over zijn vermiste vriend, waarna ze met zijn allen proberen de diepste lagen van de kerker te bereiken.