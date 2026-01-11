[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 3

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Big Hops

Prijs in de Nintendo eShop: €19,49 – 12 januari

Big Hops is een 3D platformer die de hoop heeft het genre op zijn kop te zetten. Het is een action-adventure die de focus legt op movement, de verschillende kikker mechanieken en groentes die je kunt planten om nieuwe paden te creëren. Jij speelt als Hop, een jonge kikker ontvoerd door een trickster spirit genaamd Diss. Diss heeft een mysterieuze en superbelangrijke missie en heeft je hulp nodig, maar jij wil eigenlijk alleen maar terug naar huis. Na een kleine zoektocht bied een oude wasbeer aan je te helpen, mits je een aantal Airship onderdelen voor hem vind. En om dat te doen zul je nogal wat capriolen moeten uithalen!

The Legends of Heroes: Trails Beyond the Horizon [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop S1: €59,99 | S2: €69,99 – 15 januari

In The Legends of Heroes: Trails Beyond the Horizon volg je wederom het verhaal va Arkride en de leden van Arkride Solutions. Het vervolgt dan ook het verhaal dat in Daybreak en Daybreak II begonnen is, met alle intentie om het deze keer af te maken. Dit keer is namelijk de toekomst van het hele continent in gevaar! De mensen van dit continent wachten met ingehouden adem om een eerste raket de ruimte in te schieten, de eerste keer dat de mensheid zoiets doet. Het is dan ook vreemd dat Arkride plotseling een uitnodiging krijgt, een. uitnodiging om samen te werken in een high-tech traning. Deze uitnodiging komt van Marduk en praat over samenwerking tussen Arkride, Van, Ashen Chevalier Rean Schwarzer, en Father Kevin Graham. Deze combinatie gaat geheid op problemen uitlopen, problemen die de geheimen in de kern van Zemuria blootleggen.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition

Prijs in de Nintendo eShop volledige game: €64,99 | S2 upgradepack: €4,99 – 15 januari

Iedereen kent Animal Crossing: New Horizons inmiddels wel. De game, welke alweer uit maart 2020 komt (een releasedatum welke voor aanzienlijke populariteit gezorgd heeft) krijgt deze week een Nintendo Switch 2-versie. De versie zorgt ervoor dat de game helemaal klaargestoomd is voor de nieuwe console, met onder andere verbeterde resolutie, muisbesturing en een veelgevraagd item: de megafoon! Hiermee kun je snel je eilandbewoners vinden door hun namen te roepen. Ook kun je met de Switch 2 versie met 12 vrienden tegelijk spelen en kun je CameraPlay gebruiken, mits je een USB camera hebt.

Interessanter is misschien nog wel dat tegelijkertijd de 3.0 versie van de game uitkomt. Deze zit namelijk vol nieuwe eilandervaringen. Zo bevat het een nieuw resort hotel gerund door Kapp’n’s familie, nieuwe thema-items en personages, extra exclusieve items zoals Sluimer Eiland voor Nintendo Switch Online-leden en meer:

De grote opening van het hotel : Op de pier wordt een hotel geopend gerund door de familie van Kapp’n. Om gasten van buiten het eiland aan te trekken kun je een handje helpen door bijvoorbeeld hotelkamers te decoreren. Daarnaast kun je nieuwe meubels en kleding vinden in de souvenirwinkel, en paspoppen aankleden met kleding die hotelgasten kunnen dragen.

: Op de pier wordt een hotel geopend gerund door de familie van Kapp’n. Om gasten van buiten het eiland aan te trekken kun je een handje helpen door bijvoorbeeld hotelkamers te decoreren. Daarnaast kun je nieuwe meubels en kleding vinden in de souvenirwinkel, en paspoppen aankleden met kleding die hotelgasten kunnen dragen. Een opgeruimd leventje : Trek in een frisse start? Dan kun je naar Resetti’s Rommelruimerij gaan om je eiland weer netjes te maken. Ook kun je de opslag van je huis uitbreiden voor de opslag van in totaal 9.000 voorwerpen, waaronder nu ook bomen, bosjes en bloemen.

: Trek in een frisse start? Dan kun je naar Resetti’s Rommelruimerij gaan om je eiland weer netjes te maken. Ook kun je de opslag van je huis uitbreiden voor de opslag van in totaal 9.000 voorwerpen, waaronder nu ook bomen, bosjes en bloemen. Sluimereiland : Spelers die lid zijn van Nintendo Switch Online kunnen tot drie eilanden ontwerpen en opslaan om er online met vrienden op te spelen. Kies het formaat en de lay-out van je eiland, bouw en ontwerp samen met je vrienden, open je inventaris om het eiland te decoreren en nodig bewoners van je thuiseiland uit.

: Spelers die lid zijn van Nintendo Switch Online kunnen tot drie eilanden ontwerpen en opslaan om er online met vrienden op te spelen. Kies het formaat en de lay-out van je eiland, bouw en ontwerp samen met je vrienden, open je inventaris om het eiland te decoreren en nodig bewoners van je thuiseiland uit. Samenwerkingen: Verzamel in de game Nintendo-producten zoals de Ultra Hand en Nintendo-systemen om je eiland een klassiek tintje te geven. Door specifieke Nintendo-systemen in de game te gebruiken, kunnen Nintendo Switch Online-leden een aantal klassieke Nintendo-titels spelen. Daarnaast voegt deze update LEGO®-voorwerpen toe. Ook kun je sommige amiibo uit de The Legend of Zelda-serie en Splatoon gebruiken om bepaalde personages op je eiland uit te nodigen én diverse voorwerpen te ontgrendelen die op deze series zijn geïnspireerd.

En het beste van de 3.0 update? Deze is helemaal gratis, zowel voor Switch als Switch 2 spelers.

Wat verder verschijnt in de week van 12 tot en met 18 januari

12 januari – Biplanes

12 januari – Achilles Bundle: Legends Untold & Survivor

14 januari – Direction Quad

15 januari – Overrogue Nintendo Switch 2 Edition

15 januari – My Little Haven

15 januari – Eggconsole ‘Mad Rider’ MSX2

15 januari – Queens of Abyss Battle Puzzle 2048

15 januari – Train your Brain! Spot the Difference with Space Photos

15 januari – Is it True? Castle True-or-false Quiz

15 januari – Stray of Lost Cats

15 januari – EmyLiveShow: Demon and Mistresses Tale

15 januari – BunninJutsu

15 januari – Cassette Boy

16 januari – Pixel Cafe – Minimal Chic

16 januari – The Lab Escape Room

16 januari – Milo’s Dream

16 januari – Dirt Racing Bundle 4 in 1

16 januari – Sun Meadow

17 januari – Only Up Parkour Game

