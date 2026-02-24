Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition voor onbepaalde tijd uitgesteld

Lollipop Chainsaw RePOP verscheen vorig jaar op de Nintendo Switch. In september 2025 werd onthuld dat de titel ook naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. De Switch 2-versie stond aanvankelijk gepland om in november 2025 uit te komen, maar deze datum werd niet gehaald. In januari 2026 kreeg de game vervolgens een officiële releasedatum, namelijk 26 maart 2026. Maar nu laat Dragami Games via X weten dat die datum van de baan is en de release van Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

Het team geeft aan dat de noodzaak voor ‘aanzienlijke updates’ voor zowel de Switch 2- als de Switch-versie tot dit uitstel hebben geleid. Er worden geen verdere details gedeeld, maar een nieuwe releasedatum voor Juliets zombie-avontuur op Nintendo’s nieuwste console zal worden aangekondigd zodra het team de voorbereidingen heeft afgerond. Nog even geduld dus!

[Notice of Release Postponement]

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition had been scheduled for release on March 26, 2026. However, due to the need for significant updates not only to the Nintendo Switch 2 version but also to the currently released Nintendo Switch… pic.twitter.com/1ldmyUuU2v — DRAGAMI GAMES 【OFFICIAL】 (@Dragami_Games) February 24, 2026

Wat voegt de Switch 2-editie toe?

Wanneer de Nintendo Switch 2 Edition uitkomt mogen spelers een verbeterde framerate, resolutie en grafische kwaliteit verwachten. Ook is er ondersteuning voor de Joy-Con 2-muisbesturing aangekondigd. Die gaat te vinden zijn in een exclusieve arcade-modus waarin je het met Juliets kettingzaagblaster en een geschutskoepel opneemt tegen golven zombies.

In Lollipop Chainsaw RePOP speel je als cheerleader Juliet, die uit een familie van zombiejagers komt. Ze gaat naar een van de grootste scholen van Amerika. Op haar verjaardag besluit ze naar haar vriendje te fietsen, die op dat moment op school is. Als ze aankomt, ontdekt ze dat de hele school is veranderd in een plek vol zombies. Met haar kettingzaag vecht ze zich een weg door de hordes zombies in een bloederig avontuur. Bekijk hieronder de eerder gedeelde aankondigingstrailer.

Baal jij van dit uitstel van Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition? Laat het ons weten in de reacties!