Lollipop Chainsaw RePOP krijgt Nintendo Switch 2 Edition

Lollipop Chainsaw RePOP verscheen vorig jaar op de Nintendo Switch. De performance was niet om over naar huis te schrijven, maar daar werd in updates wat aan gedaan. Nu de Nintendo Switch 2 uit is, die een stuk krachtiger is dan zijn voorganger, lijkt het het uitgelezen moment om er wat mee te doen. Dragami Games heeft die boodschap blijkbaar begrepen, want er is een Nintendo Switch 2 Edition aangekondigd. Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition lanceert in november.

De Nintendo Switch 2 Edition belooft een verbeterde framerate, resolutie en grafische kwaliteit. Dat zal de game een mooie opknapbeurt geven. Het is vooralsnog onbekend of dit een gratis of betaalde upgrade gaat zijn, wanneer je in het bezit bent van de Switch-versie. Het is alleen duidelijk dat dit via een Upgrade Pass zal gaan.

