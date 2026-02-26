Slechts twee dagen na het bericht over uitstel voor Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition komt Dragami Games al met een nieuwe releasedatum. De titel staat nu gepland voor 28 mei, dus twee maanden later dan de ‘oude’ datum van 26 maart. Via X maakt Dragami Games de nieuwe releasedatum voor Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition wereldkundig:

[Notice of Release Date Change]



Following our previous announcement regarding the postponement of

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition,

we are pleased to inform you that a new release date has now been confirmed.



New Scheduled Release Date:

May 28, 2026



In… pic.twitter.com/xQfFYGFhIo — DRAGAMI GAMES 【OFFICIAL】 (@Dragami_Games) February 26, 2026

In bovenstaand bericht geeft het team verder aan dat: ‘In addition, the free additional costume “Burlesque Bunny,” which had been scheduled for distribution on the same day, will also have its release timing changed in accordance with the postponement of the game. We sincerely apologize for the significant inconvenience caused to everyone who has been looking forward to the game’s release and upcoming updates.‘

Laten we hopen dat deze datum wel blijft staan.

Wat voegt de Switch 2-editie toe?

Wanneer de Nintendo Switch 2 Edition uitkomt mogen spelers een verbeterde framerate, resolutie en grafische kwaliteit verwachten. Ook is er ondersteuning voor de Joy-Con 2-muisbesturing aangekondigd. Die gaat te vinden zijn in een exclusieve arcade-modus waarin je het met Juliets kettingzaagblaster en een geschutskoepel opneemt tegen golven zombies.

In Lollipop Chainsaw RePOP speel je als cheerleader Juliet, die uit een familie van zombiejagers komt. Ze gaat naar een van de grootste scholen van Amerika. Op haar verjaardag besluit ze naar haar vriendje te fietsen, die op dat moment op school is. Als ze aankomt, ontdekt ze dat de hele school is veranderd in een plek vol zombies. Met haar kettingzaag vecht ze zich een weg door de hordes zombies in een bloederig avontuur.

Ben je blij dat er alweer een nieuwe releasedatum is voor Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition?