Luister deze Mario Day naar Super Mario 3D World + Bowser’s Fury op Nintendo Music

Het is Mar 10, ofwel Mario day. Hoe kan het ook anders dan dat onze favoriete muziek-app dit viert met de toevoeging van een Mario-titel. De soundtrack van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is nu te beluisteren op Nintendo Music. Deze game kwam in 2021 naar de Nintendo Switch en dat bleek een geweldige aanwinst. Over de muziek schreef Menno in zijn review: ‘Meteen toen ik Super Mario 3D World + Bowser’s Fury opstartte was er één ding wat direct mijn aandacht trok en dat was de muziek. Het zit gewoon super goed in elkaar, het klinkt erg mooi, levendig en misschien nog wel het belangrijkste is dat de stijl echt fantastisch is. Vraag mij niet hoe het kan, maar het is Nintendo zelfs gelukt om de muziek in Bowser’s Fury tropisch en zonnig te laten klinken.’

106 nummers staan voor je klaar

Dus als je wel een beetje zon kan gebruiken op deze toch wel regenachtige dag, open dan je Nintendo Music app en geniet van de muziek van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury! Wanneer je graag naar alle nummers luistert maak dan je borst maar nat. Het gaat in totaal namelijk om 106 nummers, met een luistertijd van 2 uur en 43 minuten. Een alternatief is de highlights-speellijst met 53 nummers (duur van 1 uur en 29 minuten).

De volledige speellijst van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

