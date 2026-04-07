Nieuwe nummers toegevoegd aan Splatoon 3 op Nintendo Music

Na het lange Paasweekend is het alweer dinsdag. Dat betekent dat we weer mogen uitkijken naar nieuwe muziek op Nintendo Music. Ook deze week geen geheel nieuwe soundtrack, maar een uitbreiding van een al bestaande speellijst. Net zoals we de afgelopen weken zagen voor Mario Super Bros. Wonder en Animal Crossing: New Horizons. Vandaag is het de beurt aan Splatoon 3, het kleurrijke chaos schietspel uit 2022. Die soundtrack is al op Nintendo Music te vinden, maar er zijn nu 112 nieuwe nummers aan toegevoegd. Het gaat o.a. om nummers uit de Side Order-DLC en het Grand Festival. Een flinke uitbreiding dus, waardoor de totale speellijst nu 230 nummers bevat. Daar kun je een hele werkdag mee vullen, gezien de duur van 8 uur en 34 minuten.

Je vindt de volledige playlist van Splatoon 3 hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Mocht je trouwens ook naar de eerdere Splatoon-delen willen luisteren, dat kan. Ook die zijn op de muziekdienst te vinden. Voor Splatoon klik je hier en Splatoon 2 hier. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.