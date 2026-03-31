Nieuwe nummers toegevoegd aan Animal Crossing: New Horizons op Nintendo Music

Na het uitstapje afgelopen donderdag met de toevoeging van nieuwe nummers uit de uitbreiding van Samen naar Bellabelpark aan de speellijst van Mario Super Bros. Wonder, zitten we vandaag weer in het vertrouwde ritme. Het is dinsdag en dus is er weer nieuwe muziek toegevoegd aan onze favoriete muziek-app. Vandaag is het de beurt aan Animal Crossing: New Horizons. Die soundtrack is natuurlijk al op Nintendo Music te vinden. Maar via een update van de muziek-app zijn aan de speellijst nummers uit de van de game toegevoegd. Het gaat om 10 deuntjes: 4 nummers van het Hotel en 6 nummers van het Sluimereiland.

Daarmee bevat de volledige speellijst van Animal Crossing: New Horizons inmiddels 417 nummers. Je vindt de volledige playlist hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Mocht je alleen die van het Hotel of Sluimereiland willen luisteren, dat kan natuurlijk ook. Voor de speciale speellijst Hotel klik je hier en Sluimereiland hier. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

