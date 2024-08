Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer komt 5 december uit

De laatste jaren zijn er al meerdere Fitness Boxing-varianten op de Nintendo Switch verschenen. Zo zijn er al Fitness Boxing, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise en Fitness Boxing: Fist of the North Star. Op 5 september komt er alweer een nieuw deel aan: Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU. Dan denk je er al te zijn, maar nee hoor. Tijdens de Partner Showcase van zojuist is het derde deel van Fitness Boxing aangekondigd. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer komt op 5 december uit op de Nintendo Switch.

Dit nieuwe deel maakt het makkelijker om te trainen, zodat je het ook beter kunt volhouden. Zo hoef je voortaan niet meer door een stel menu’s heen en kan je gelijk starten met de training door te kiezen voor Quick Workout. Vervolgens word je aangemoedigd om nog langer te trainen als je een oefening hebt voltooid. In Mitt Drills kan je op je eigen tempo trainen of je gaat zittend trainen in Sit Fitness Boxing. Vooral dat zittend trainen is een goede toevoeging voor wie wegens een blessure of handicap niet altijd maar staand kan trainen.