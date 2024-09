Maak kennis met Patrick Ster in de nieuwste video van SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game 

Het is nog maar iets meer dan een week geleden toen we voor het eerst officieel kennismaakte met SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game. Desondanks vond Outright Games het alweer tijd voor een nieuwe video van het spel aangezien deze vandaag op hun YouTube-kanaal is geplaatst. In de nieuwste video, die onderaan dit artikel te bekijken is, maken spelers kennis met de knotsgekke Patrick Ster. De game gaat over precies een maand, op vrijdag 4 oktober, voor een bedrag van €39,99 over de toonbank.

In SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, Patrick Ster! In dit spel lijkt het een normale dag te worden zonder enige vorm van sensatie, totdat Patrick wakker wordt tenminste. De bekende roze ster uit SpongeBob Squarepants gaat de wereld namelijk helemaal op z’n kop zetten en daar mag jij bij helpen!