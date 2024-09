Just Dance 2025 Edition verschijnt op 15 oktober

Tijdens de Nintendo Direct van de maand juni in 2024 werd er aangekondigd dat we ook dit jaar weer lekker kunnen dansen middels Just Dance. Tot vanmiddag hadden we nog geen exacte releasedatum van de game en waren er pas vijf liedjes bekend. Echter is daar vanavond verandering in gekomen. Precies om 18:00 uur werden er namelijk zes previews geüpload op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance. In de beschrijving van deze liedjes is bovendien de uitgavedatum van Just Dance 2025 Edition te vinden. Daardoor weten we nu eindelijk dat het allernieuwste Just Dance-spel verschijnt op dinsdag 15 oktober.

Van deze nummers wisten we al dat die in Just Dance 2025 Edition zouden zitten:

yes, and? van Ariana Grande

Poker Face van Lady Gaga

Calabria 2007 van Enur Ft. Natasja

Unstoppable van Sia

Basket Case van Green Day

Deze avond zijn de volgende songs bekendgemaakt:

Halloween’s Here van The Just Dance Band

Poker Face [magical version] van Lady Gaga

The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) van The Tokens

Party In The U.S.A van Miley Cyrus

Lovin On Me van Jack Harlow

Payphone van Maroon 5



Hieronder kun je de nieuwste previews van de dansen bekijken. Zit er voor jou wat leuks tussen? Laat ons vooral weten welke dans jouw favoriet is!