Man in Engeland moet de cel in vanwege ‘fidget’ Master Sword

Misschien ben je ze wel eens tegengekomen; reclames van bedrijven als KatanaKult. Deze advertenties laten kleine versies van bekende zwaarden uit films, series, anime en games zien die je kunt kopen. Zo ook de bekende Master Sword van The Legend of Zelda. Op de site van KatanaKult staat die in verband met copyright als Legendary Sword. Een kleine replica van 22 cm met een zwaardlengte van 10 cm. Echter, hij is niet scherp en is ook niet gemaakt om aangescherpt te worden.

Een man in Engeland is vorige maand aangehouden en veroordeeld voor het rondlopen met zo’n soortgelijk zwaard. Dit nadat CCTV beelden de man toonden met iets in zijn hand. Hierna zijn politieagenten op hem afgestapt en is hij gearresteerd. Hij zou een “bladed weapon” bij zich hebben.

De man, Anthony Bray, probeerde zichzelf te verklaren dat hij het gebruikte als een “fidget toy” om zijn handen bezig te houden. Echter, omdat het een scherpe punt heeft kan het gezien worden als een wapen volgens de politie. Bray erkende dat het misschien gevaarlijk over zou kunnen komen, maar zei ook dat hij het nooit als wapen zou gebruiken. Op 28 juni is de man veroordeeld tot vier maanden in de cel en een boete van 154 Engelse Pond.

De politie zegt hierover het volgende:

We take a zero tolerance to bladed articles in public, and Bray has fallen afoul of this. It is possible to find fidget toys that aren’t six-inch blades. It is possible not to walk down the street holding them out in front of you. With a bit more self-awareness, Bray could have avoided contact with us completely.

Sgt Spellman – Patrol Investigations Unit