Worlds of Aria krijgt gloednieuwe trailer

De game moet nog steeds ergens in 2024 verschijnen

Worlds of Aria werd eind vorig jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch met een verwachte release ergens in 2024. De releasedatum voor de Switch-verie kunnen we helaas nog niet veel concreter maken, maar vandaag is er wel een gloednieuwe trailer van de game verschenen. Deze nieuwe trailer toont vooral veel nieuwe gameplaybeelden.

Worlds of Aria is een soort van RPG maar dan met een twist. De game wordt omschreven als een digitale Table-Top-RPG waarin je met een groep van maximaal 4 personen de wereld van Aria verkent. Dat kan lokaal maar ook online mét crossplay-mogelijkheden. Spelers hebben hierin de keuze om samen te werken of juist elkaar tegen te werken. Als je de verschillende opties hebt besproken, houd jij je dan aan de gemaakte afspraak? Of besluit jij tot het laatste moment te wachten om iets totaal anders te doen. Het is uiteindelijk aan de rol van de dobbelstenen om te bepalen of je succesvol bent.

Bekijk de nieuwe trailer van Worlds of Aria hieronder. Is dit voor jou een titel om in de gaten te houden?