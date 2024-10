Mario & Luigi: Brothership ROM gelekt

Mario & Luigi: Brothership komt 7 november pas uit, maar op internet is nu al een ROM van de game uitgelekt. Hoewel zo’n lek niet ongebruikelijk is, gebeurt het niet vaak zo vroeg. Dit betekent dat je nu al op moet letten voor spoilers. Deze game legt namelijk een focus op het verhaal, waardoor een lek grote impact kan hebben op je toekomstige speelplezier. En dat is doodzonde voor een game waarvan onze eerste indruk al heel goed was!

Uit het lek bleek echter ook een leuk nieuwtje dat de meeste mensen niet snel als spoiler zullen ervaren: de credits. Hieruit blijkt de componist van de game. Dat is in dit geval niemand minder Hideki Sakamoto, die eerder de fantastische main theme voor Super Smash Bros. Ultimate verzorgde. Mocht die je even niet voor de geest staan, dan hebben we hem onderaan dit artikel voor je toegevoegd. Verder was Sakamoto ook betrokken bij muziek voor Pokémon Mystery Dungeon- en Yakuza-games. Dat belooft veel goeds dus!

