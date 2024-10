Prince of Persia-vervolg lijkt plaats te maken voor Rayman-remake

Toen Ubisoft eerder dit jaar de Prince of Persia-franchise nieuw leven inblies, leek het bedrijf een homerun te hebben geslagen. The Lost Crown, die de action-adventure gameplay van de eerdere delen verruilde voor een eigentijds metroidvania-concept, werd ontzettend goed ontvangen. Dat vonden wij hier bij Daily Nintendo ook. Het team achter de game was dan ook meer dan geïnteresseerd om aan het vervolg te werken. Want dat ging er onvermijdelijk komen, toch? Helaas, Ubisoft dacht daar anders over. Volgens het bedrijf vielen de verkoopcijfers tegen, ondanks het enorme succes. Ook is Ubisoft van mening dat een vervolg af zou doen aan de langetermijnverkoop van dit eerste deel.

In een video kondigt het Franse mediakanaal Origami het nieuws aan. Spreek je een woordje Frans, kun je hem hier kijken. In het kort wordt er uitgelegd dat het lot van The Lost Crown al enkele weken na de release werd bezegeld. Er zou nog DLC komen – die inmiddels uit is in de vorm van Mask of Darkness – maar geen vervolg. Hoewel het team heeft gepleit voor meer content in de vorm van extra DLC of een tweede game, heeft Ubisoft het team toch ontbonden. Volgens het bedrijf zijn de mensen nodig voor andere projecten.

En dat brengt ons bij een andere langlopende franchise van Ubisoft: Rayman. Deze ledemaatloze held draait al mee in de gamewereld sinds de launch van de PS1, maar afgezien van de enigszins recente games Origins en Legends is er weinig met deze franchise meer gedaan. Hoewel het nog niet officieel is aangekondigd, lijkt Ubisoft op dit moment te werken aan een remake. Niet het hele Prince of Persia-team is overgeheveld naar dit project, maar wel een meerderheid (een deel schijnt naar Beyond Good & Evil 2 te zijn gegaan). Er wordt aan gewerkt bij Ubisoft Milan en naar het schijnt heeft het de codenaam ‘Project Steambot’. Het gerucht gaat bovendien dat Michael Ancel, de bedenker van Rayman, meewerkt als consultant. Verder is er nog niets bekend. Neem het vooralsnog allemaal met een korreltje zout.

Welke Rayman-games verdienen volgens jou een remake? Laat het ons weten in de comments!