Mario Paint nu beschikbaar voor Nintendo Switch Online-leden

Eerder deze ochtend kon je lezen dat de muziek van Mario Paint is toegevoegd aan Nintendo Music en dat is niet voor niks gebeurd. Vandaag kunnen Nintendo Switch Online-leden namelijk met diezelfde game aan de slag via de Super NES-app op jouw Nintendo Switch (2). Je kunt het spel trouwens alleen met een muis spelen en dus niet met de joysticks. Wees echter niet getreurd als je niet in bezit bent van Nintendo’s nieuwe hybride console, want je kunt altijd nog een externe muis verbinden via de Switch-houder.

Mario Paint verscheen oorspronkelijk in december 2022 in Europa en is een spel waarin je waarin je lekker kunt tekenen in verschillende modi. Dat is alleen niet het enige wat je kunt doen, aangezien je ook muziek kunt maken en aan de slag kunt gaan met een minigame! Ben je benieuwd geworden naar Mario Paint? Bekijk dan onderstaande trailer!