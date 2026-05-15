One Move Away aangekondigd voor Nintendo Switch (2)

Uitgever Playstack en ontwikkelaar Ramage Games kondigden vorig jaar One Move Away aan. Op dat moment stond er nog geen Switch (2)-versie gepland. Daar is nu verandering in gekomen met de onthulling van een Switch- en Switch 2-versie. Ook is de releasedatum voor alle platforms bekendgemaakt. Op 28 mei 2026 komt de game officieel uit.

In deze first-person puzzelgame stap je in het leven van drie verschillende personages. Allemaal gaan ze verhuizen en jij pakt hun spullen in. Aan de hand van de spullen die ze meenemen en achterlaten krijg jij hun persoonlijke verhalen mee. Hoe je hun spullen inpakt maakt niet uit. Of het nou netjes, chaotisch of een combinatie is, je mag het op jouw manier doen.

Heb je zin om One Move Away te spelen? Laat het ons weten in de reacties!