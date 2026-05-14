Releasedatum voor dating & cooking sim High Times

High Times, een cozy dating & cooking sim van Yangyang Mobile, werd in september 2024 aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch. Het heeft even geduurd maar er is nu ook een releasedatum bekendgemaakt – namelijk 23 juli. Vanaf dan kun je aan de slag als donuttherapeut in The Hotbox, een speciale donutshop.

De kracht van een oprecht gesprek en een perfect geglazuurde donut kan alles veranderen. Door de donuts op precies de goede manier te maken help je je klanten met hun problemen. Het is aan jou om uit te vinden waar ze behoefte aan hebben. Ontdek de verhalen van meer dan 30 verschillende personages en bepaal met jouw keuzes één van de mogelijke eindes voor elke klant. Wie weet vind je ook nog de liefde, want met zes van deze personages kun je op date. Ervaar een kleurrijke, meeslepende wereld met een complete Engelse stemmencast, een aanstekelijke soundtrack en volledig geanimeerde tussenfilmpjes.

Nieuwsgierig geworden naar High Times? Bekijk dan de nieuwe releasedatumtrailer hieronder!