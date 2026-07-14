The King is Watching komt toch eindelijk naar Nintendo Switch

We hadden het al bijna opgegeven, maar het lijkt erop dat The King is Watching binnenkort dan toch naar Nintendo Switch komt. Hypnohead en tinyBuild hebben onlangs laten weten dat de game op 29 juli 2026 verschijnt.

Over vertraging gesproken – The King is Watching werd in 2024 aangekondigd en zou dat jaar nog voor zowel pc als consoles verschijnen. Dat is klaarblijkelijk niet gelukt, want inmiddels zijn we een kleine twee jaar verder. Inmiddels is de game wel al een jaartje op pc te spelen, waar de roguelike zeer goed is ontvangen. Dat betekent hopelijk dat dit project het lange wachten waard is geweest.

De game in een vogelvlucht: je bent koning, maar je onderdanen zijn behoorlijk lui en hebben alle aansturing nodig die je kunt geven. Als vorst is die taak natuurlijk voor je weggelegd, en omdat niemand een poot uitsteekt zonder externe motivatie, heb jij de totale controle. Zet de boeren aan het werk, train je troepen, stuur je verkenners en verzamelaars erop uit, zet productieketens op en verdedig je koninkrijk in deze strategische roguelike. De sleutel tot succes is balans. Heb jij het in je om je koninkrijk welvarend te krijgen?