[Special] Pokémon TCG: Pitch Black leuk voor verzamelaar en speler

Morgen ligt Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black in de winkels, deze set is de westerse tegenhanger van de Japanse Abyss Eye en brengt 84 nieuwe kaarten naar het spel met de basisset. Hieronder vallen nieuwe Mega Evolutions als Mega Darkrai ex en Mega Excadrill ex. Natuurlijk zijn verschillende kaarten van deze set veel waarde, maar in dit artikel kijken we vooral naar wat wij de mooiste kaarten vinden om te verzamelen, maar ook naar welke nuttig zijn voor spelers van het daadwerkelijke spel. Hoewel wij met de negen pakjes die wij van Pokémon hebben gekregen wel enkele mooie en nuttige kaarten hebben gekregen hebben we zeker even verder gekeken ook.

Brute kracht, met wat risico

Allereerst hebben we een enkele extreem sterke kaarten in de set met op het eerste oogpunt misschien niet al te veel zwaktes. Allereerst hebben we Mega Darkrai ex, het paradepaardje van deze set. Met een HP van 280 lijkt die misschien bijna onoverwinnelijk, maar door de 2x zwakte tegen gras zal het geen gemakkelijke kaart zijn om te spelen. Wel zijn de aanvallen erg sterk om snel de tegenstander weg te vagen. Zo is Dusk Raid voor twee Dark Energy te gebruiken en doet die al 110 schade, echter als je een Pokémon met schade hebt, zal dat verdubbeld worden. Niet alleen is dit krachtig, maar je komt ook nog eens precies onder het effect van de Tremendous Bomb uit (mits je tegenstander geen zwakte heeft). Het effect van die kaart kom ik later nog op terug. De tweede aanval van Mega Darkrai ex heb je drie Dark Energy voor nodig, maar heeft vooral nut als je tactisch omgaat met de rest van je deck. Je tegenstander moet namelijk een Special Condition hebben op die actieve Pokémon en dan wordt die direct uitgeschakeld. Hiervoor kun je de Dark Bell bijvoorbeeld gebruiken, maar dan ben je zelf ook meteen Confused.

Mega Excadrill zal waarschijnlijk wel een goede kandidaat zijn voor decks die focussen op het Metal type. Met een HP van 340 heb je een erg sterke verdediging, die helaas wel zwak is tegen vuur, daartegenover is die dus weer krachtiger tegen gras. Naast de krachtige verdediging heeft die ook nog eens een flinke kracht. Met twee Metal Energy kun je al 90 schade doen en het deck van je tegenstander om zeep helpen. Zo heeft Undermine als effect dat de bovenste twee kaarten van je tegenstanders hun decks gediscard moeten worden. Weet je drie of zelfs vijf Metal Energy toe te voegen aan je kaart, dan zal Maximum Drilling iedere tegenstander angst aanjagen. Met drie Energy doet die al 200 schade, met vijf wordt dat maar liefst 330.

Waardige benoemingen zijn Mega Delphox ex waarmee je makkelijk door je deck kunt zoeken om Pokémon op je bench te krijgen (dit hoeven geen basic Pokémon te zijn). Bovendien kan die ook flink schade toebrengen en Special Conditions aanbrengen. Ook Mega Chandelure kan in sommige gevallen je tegenstander flink overmeesteren. De aanval Phantom Maze doet namelijk 130 schade, maar ook 50 schade extra per Energy die je tegenstander nodig heeft om terug te trekken. Dat kan al snel flink oplopen, zeker door de vaardigheid van de kaart.

Slim en tactische ondersteuning

Naast kaarten om flinke aanvallen uit te voeren heb je ook een aantal kaarten die goed van pas kunnen komen als je het tactisch wilt aanpakken. Zo heb je bijvoorbeeld een kaart als Primarina die vooral nuttig is voor de ability om eenmalig alle schade te herstellen van één van je Pokémon, maar voor het grotere plaatje is dat waarschijnlijk wat te kort. Of denk aan verschillende trainer kaarten.

Met de Tremendous Bomb kun je de aanval van je tegenstander afstraffen als die 240 of meer schade toebrengt. Deze bom doet dan 120 schade aan je tegenstander (mits die aan jouw verdedigende Pokémon is gekoppeld). Dit werkt zelfs als jouw Pokémon uitgeschakeld wordt. Het effect is wel maar eenmalig, dus als je het overleeft, kun je hem niet nog een keer gebruiken. Daarnaast heb je nog Supporters als Gladion’s Final Battle waarmee een normale Pokémon (één zonder rulebox) een flinke powerboost krijgt van 80 schade (voor Weakness en Resistance berekeningen). Verder heb je nog Misty’s Vitality die heel nuttig kan zijn voor een kaart als de Wailord ex. Je kunt namelijk vier Water Energy aan een kaart geven. Of als je een gokdek hebt met veel munten die je opgooit, kun je Backtrack badge voor een extra kans gebruiken.

Hide ‘n’ Sneak is high risk, high reward

De combinatie van Poltchageist en Sinistcha kan een interessante combinatie worden. Hoewel beide Pokémon erg zwak lijken met niet alleen lage HP, maar ook zwakke aanvallen. Echter, door de handige ability die effecten van aanvallen en abilities tegenhoudt kan het een goede combinatie zijn. Zeker als je ook andere Hide ‘n’ Sneak Pokémon aan je deck toevoegt. Dan kan Sinistcha mogelijk opeens alle tegenstanders voorzien van 40 schade. Het is een riskante strategie, maar op fora wordt hier nu al uitgebreid over gediscussieerd. Zeker ook in combinatie met Dhelmise die ook flink meer schade kan doen door genoeg van die vaardigheid in je discard pile (van 30 naar 170 om precies te zijn). Of als je het heel goed weet te spelen, kun je ook Spiritomb gebruiken om twee vijandelijke Pokémon met schade 4x zoveel schade te brengen.

De mooiste kaarten van de set

Hoewel er 84 kaarten in de basisset zitten heeft de totale set een aantal kaarten van 124 verschillende designs. Alles met een nummer boven de 84 is een andere versie van één van de kaarten uit de basisset, maar die zijn over het algemeen wel het indrukwekkendste qua art. Toch wil ik een normale kaart ook even uitlichten. Dat is de kaart van Chi-Yu. Het design is op zich erg simpel, maar de eenvoud maakt hem juist zo goed. Niet alleen springt de Pokémon uit de kaart, ook de vlammen op de achtergrond zijn mooi vormgegeven, zeker als een holo kaart waarbij alleen de vlammen glimmen.

Als ik verder kijk springen er natuurlijk een aantal Illustration Rare en Secret Illustration Rare kaarten op. Allereerst de SIR van Mega Darkrai ex, welke eerder in het artikel al te zien is. Deze is getekend door de ondertussen zeer bekende illustrator Akira Egawa. Over de jaren heen heeft deze kunstenaar vele iconische designs gemaakt, maar het opvallende is, is hoe Mega Darkrai ex lijkt aan te sluiten bij de kaarten van Origin Forme Dialga VSTAR, Origin Forme Palkia VSTAR, Giratina VSTAR en Arceus VSTAR van Crown Zenith.

Verder vond ik de IR kaarten van Primarina en Toucannon ook prachtige uitvoeringen. Van Primarina is het kleurgebruik van een ondergaande/opkomende zon goed gebruikt met het water en is ook de artstyle een unieke stijl die echt wat weg heeft van een schilderij op een kaart. Toucannon is misschien wat simpeler, maar de stijl past goed bij het tropische karakter van de Pokémon waardoor het als geheel heel goed op elkaar aansluit. En dan tot slot de SIR van Gladion’s Final Battle. Dit personage uit het Sun & Moon-tijdperk was altijd een beetje intimiderend en dat weet deze kaart ook goed over te brengen, met prachtige achtergrond en Gladion gecentreerd met de effecten van dezonnestralen is het een prachtige kaart.