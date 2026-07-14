Disney kondigt Kingdom Hearts “deep dive” aan voor D23

Het was een van de grote aankondigingen tijdens de afgelopen Direct: niet alleen komt de geliefde Kingdom Hearts-serie eindelijk écht naar Nintendo Switch 2, ook Kingdom Hearts 4 komt naar Nintendo’s nieuwste console. Een releasedatum bleef echter nog uit, maar misschien, heel misschien, komt daar in augustus verandering in.

In augustus is het namelijk weer tijd voor D23, hét Disney-evenement waar allerlei nieuwe aankondigingen worden gedaan gerelateerd aan de entertainmentgigant. Onlangs liet Disney weten dat er op 15 augustus een speciale deep dive in Kingdom Hearts zal plaatsvinden. Dit ter ere van het 25-jarige bestaan van de iconische franchise. Stiekem een beetje vroeg, want dat jubileum vindt eigenlijk volgend jaar pas plaats. Wat die deep dive precies inhoudt, is nog niet bekend. Er is immers meer dan genoeg content om deep in te diven (laten we eerlijk zijn, snapt iemand het verhaal nog na al die games?). Wij hebben in ieder geval nog een beetje hoop dat dit evenement gepaard zal gaan met een releasedatum voor deel vier en/of de eerste drie games.

Wat zou jij graag willen zien in deze KH deep dive? Laat het ons weten in de comments!