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Disney kondigt Kingdom Hearts “deep dive” aan voor D23

Door
Linda
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Het was een van de grote aankondigingen tijdens de afgelopen Direct: niet alleen komt de geliefde Kingdom Hearts-serie eindelijk écht naar Nintendo Switch 2, ook Kingdom Hearts 4 komt naar Nintendo’s nieuwste console. Een releasedatum bleef echter nog uit, maar misschien, heel misschien, komt daar in augustus verandering in.

In augustus is het namelijk weer tijd voor D23, hét Disney-evenement waar allerlei nieuwe aankondigingen worden gedaan gerelateerd aan de entertainmentgigant. Onlangs liet Disney weten dat er op 15 augustus een speciale deep dive in Kingdom Hearts zal plaatsvinden. Dit ter ere van het 25-jarige bestaan van de iconische franchise. Stiekem een beetje vroeg, want dat jubileum vindt eigenlijk volgend jaar pas plaats. Wat die deep dive precies inhoudt, is nog niet bekend. Er is immers meer dan genoeg content om deep in te diven (laten we eerlijk zijn, snapt iemand het verhaal nog na al die games?). Wij hebben in ieder geval nog een beetje hoop dat dit evenement gepaard zal gaan met een releasedatum voor deel vier en/of de eerste drie games.

Wat zou jij graag willen zien in deze KH deep dive? Laat het ons weten in de comments!

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Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

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