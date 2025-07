Meer details bekend van stop-motion animatieserie Pokémon en Aardman

Vorig jaar december kwam er een heel geheimzinnig bericht naar buiten dat Pokémon en Aardman een samenwerking waren aangegaan voor een project in 2027. Wat voor project dat zou zijn, was op dat moment nog onduidelijk. Tot vandaag tenminste! Tijdens de Pokémon Presents werd niet alleen de naam van het project bekendgemaakt, maar kregen we ook de eerste beelden te zien. Daardoor weten we dat de stop-motion animatieserie luidt onder de naam Pokémon-verhalen: De pechgevallen van Sirfetch’d & Pichu. Hoewel de afleveringen nog steeds gepland staan voor 2027, is exacte kijkdatum nog niet bekend. Wel weten we dat de serie een uniek kijkje in de wereld van Pokémon geeft in combinatie met de figuratieve kracht, de humor en het vakmanschap van Aardman.