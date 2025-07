Nieuwe Pokémon Legends Z-A informatie: Mega Dragonite, verhaallijn en meer.

Pokémon Legends Z-A sloot vandaag de Pokémon Presents af met gloednieuwe informatie over de titel. De game die op 16 oktober moet verschijnen zal gelijktijdig voor de Switch 2 en de originele Switch komen en laat spelers terugkeren/voor het eerst Lumiose City bezoeken.

Lumiose City is een levendige stad die je uitgebreid zult kunnen verkennen. Overdag kun je op zoek gaan naar wilde Pokémon in Wild Areas en hier keren ook de Alpha Pokémon terug, deze sterkere Pokémon zijn niet gemakkelijk om te vangen en bieden spelers een goede uitdaging. Tijdens de avond zul je onderdeel zijn van de Z-A Royale waarin je door gevechten je reputatie verhoogd en steeds sterkere trainers tegenkomt. Sommigen zullen speciale trainers zijn zoals de leider van het Rust Syndicate, Corbeau. Hoewel er niet echt iets over het Syndicate bekend is, is het aannemelijk dat dit de slechteriken in het verhaal zijn.

Naast dit hoofdavontuur is er genoeg te beleven. Zo kun je Emma, een detective, helpen met onder andere vermiste Pokémon te vinden. Daarnaast heb je verschillende side quests van inwoners en in het bijzonder: Mable. Mable is de waarnemende directeur van het Pokémon Research Lab en in ruil voor je hulp krijg je onder andere TM’s.

Team MZ

Na aankomst in Lumiose City vraagt Urbain of Taunie spelers om lid te worden van Team MZ. Deze groep doet er alles aan om Lumiose vreedzaam te houden. Samen met Urbain of Taunie maken ook Naveen en Lida deel uit van je team. Maar zelfs met hun hulp is het niet altijd even makkelijk om de stad te helpen. Zo is er een bijzonder fenomeen aan de hand. Er zijn namelijk Rogue Mega Evolved Pokémon. Deze wilde Pokémon mega-evolueren zonder dat ze een trainer hebben, iets wat onmogelijk moest zijn. Het kalmeren van de Pokémon beloont spelers met Mega Stones.

Natuurlijk keren oude Mega Evolution Pokémon terug, maar een nieuwe is Mega Dragonite. Deze Flying/Dragon-type groeit vleugels uit zijn hoofd en krijgt op de staart weer een parel wat lijkt op een grotere versie van wat Dragonair heeft.

Vroegkoopbonussen

Spelers die de game op tijd kopen krijgen bonussen. Zo kun je tot en met 28 februari 2026 een Ralts met Gardevoirite claimen en bij de digitale versie kun je 100 Poké Balls krijgen. Verder zal het mogelijk zijn om een Switch 2 hardware bundel te kopen met een code van het spel.Deze bundel heeft geen bijzonder design zoals sommige andere spellen wel hebben gehad over de jaren heen.

Mocht je liever wat fysieks willen als bonus, dan zijn er bij de My Nintendo Store verschillende bundels te vinden met ook een gratis bonusitem. Deze vind je hier allemaal.