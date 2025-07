Pokémon GO Max Finale krijgt vorm. Eternatus en gratis Gigantamax Pokémon

Eind augustus is het tijd voor de finale van Pokémon GO Fest 2025. De Max Finale zal op 23 en 24 augustus plaatsvinden als einde van het Dark Skies event. Deze hele week staat namelijk in het teken van Dynamax en Gigantamax. Zo start Dark Skies op 18 augustus al met de terugkeer van iedere Dynamax Pokémon die nu beschikbaar is en tijdens de Max Finale komen hier de Gigantamax Pokémon bij. Ook de Crowned versies van Zacian en Zamazenta zullen tijdelijk terugkeren.

De hoofdrol hier gaat natuurlijk naar Eternatus. Deze Pokémon maakt zijn debuut in het spel voor alle spelers. Zo krijgt iedereen automatisch een gratis GO Pass vanaf het begin van Dark Skies (18 augustus 10:00 lokale tijd), deze GO Pass geeft je een encounter met Eternatus, Dynamax encounters en meer. Een betaalde pas is ook beschikbaar en deze geeft hogere kans op Shiny Dynamax Pokémon en extra items.

Gratis Gigantamax Pokémon

Spelers kunnen vanaf nu al een gratis Gigantamax Pokémon vangen. Door het invoeren van de code: GOFESTMAX op deze site krijg je als speler een speciale encounter. Deze encounter geeft je de kans om te kiezen tussen Inteleon, Rillaboom en Cinderace. De keuze is definitief, maar het geeft je een mooie boost voor een gevecht met Eternatus.