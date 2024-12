Meer remasters van de Tales of-games op de planning

Tales of Graces f Remasterd zal begin volgend jaar naar de Nintendo Switch komen en daarmee wordt het voor fans van de serie in het Westen meteen de eerste keer zijn dat zij aan de slag kunnen met de titel op een Nintendo-platform. Het zal bovendien niet bij deze remaster blijven, Bandai Namco heeft aangegeven dat ze meer remasters willen maken van titels uit de populaire RPG-serie. In verband met het aankomende jubileum van de serie was er een speciale stream waarbij medewerkers van Bandai Namco aan het woord waren.

Er werd daarbij niet alleen gesproken over de aankomende Tales of Graces f Remastered, medewerkers lieten daar namelijk weten dat er plannen zijn om nog meer Tales of-games opnieuw uit te brengen. Bovendien zou dit ook nog eens op een “consequent tempo” moeten gebeuren, al ontbreken specifieke details nog wel. Hoe dan ook, het lijkt erop dat fans van de serie de komende tijd kunnen gaan genieten van remasters van een aantal klassiekers uit de serie. Wij zijn in elk geval erg benieuwd naar wat we kunnen verwachten!

Van welk deel zou jij in de toekomst graag een remaster zien verschijnen? Laat het ons hieronder weten!