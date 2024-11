Video toont wat nieuw is aan Tales of Graces f Remasterd

Tales of Graces f Remasterd zal begin volgend jaar naar de Nintendo Switch komen en daarmee wordt het voor fans van de serie in het Westen meteen de eerste keer zijn dat zij aan de slag kunnen met de titel op een Nintendo-platform. Tales of Graces verscheen oorspronkelijk exclusief op de Wii, maar alleen in Japan. Later verscheen de titel ook op de Playstation, deze versie werd wel uitgebracht in het Westen.

Een nieuwe video laat nu zien wat er allemaal is verbeterd in deze remaster. Zo is onder andere het gevechtssysteem behoorlijk aangepakt. Interessant, want de Tales-games staan veelal bekend om hun kwalitatief goede vechtsystemen. Tales of Graces f Remastered bevat ook een nieuw verhaal genaamd Lineage and Legacies. Dit gloednieuwe verhaal is een extra scenario die volgt na het uitspelen van het hoofdverhaal.

Tales of Graces f is een actie-RPG over avonturen in fantasywerelden en het overwinnen van hindernissen door middel van vriendschap en vastberadenheid. Alle hoop is gevestigd op de belofte van een kind. Op de weelderig groene planeet Ephinea doen drie jonge kinderen elkaar een belofte die de toekomst weleens zou kunnen redden…

Vanaf 25 januari 2025 is de game hier verkrijgbaar.