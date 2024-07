Meerdere Tera Raid Battle-events onthuld voor Pokémon Scarlet & Violet

Ontdek alle events voor de komende weken!

Normaalgesproken wordt er slechts één Tera Raid Battle-event tegelijk aangekondigd voor Pokémon Scarlet en Violet. Denk maar aan het afgelopen event met Sceptile. Deze keer is het echter een hele lading voor de gehele zomer. Hieronder volgt een overzicht van welke events je tegen kan komen op bepaalde data.

12 juli tot 25 juli

Pikachu met een Water Tera-Type zal te vinden zijn in 7-star Raids. Dit is een herhaling van een eerder event. Daarnaast is er een mass outbreak met een verhoogde kans op Shiny met Pichu in Paldea, Pikachu en Mimikyu in Kitakami en Raichu en Alolan Raichu in de Blueberry Academy.

26 juli tot 8 augustus

In 7-star Raids zal Dondozo in de spotlight staan. Dondozo zal een Water Tera-type hebben. Tijdens het mass outbreak-event kan je Curly Form Tatsugiri in Paldea, Droopy Form in Kitakami en Stretchy Form in de Blueberry Academy tegenkomen. Ze zullen tevens een verhoogde kans op een Shiny hebben.

9 augustus tot 22 augustus

Om de World Championships te vieren zal Chest Form Gimmighoul beschikbaar zijn in 1 tot 5-star Raids. In de 5-star Raids kan je de Shiny-variant tegenkomen. Wattrel in Paldea, Riolu in Kitakami en Comfey in de Blueberry Academy zullen voorkomen in het mass outbreak-event. Bovendien is er een verhoogde kans op Shiny en Pumped Up Mark.

23 augustus tot 1 september

Als laatste event hebben we Normal Tera-type Dragonite in 7-star Raids. Ook dit event komt samen met een mass outbreak. Deze zal draaien om Larvitar en Bagon in Paldea, Goomy en Hisuian Sliggoo in Kitakami en Beldum in de Blueberry Academy. Dit alles met een verhoogde kans op Shiny en Charismatic Mark.

