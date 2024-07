Paper Ghost Stories: Third Eye Open komt in september naar de Nintendo Switch

In september kunnen we eindelijk aan de slag met het nieuwste deel van Paper Ghost Stories!

Het is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden dat Paper Ghost Stories: Third Eye Open werd aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Hoewel het de bedoeling was dat het spel in 2023 naar de Switch zou komen, is dat helaas niet gelukt. Gelukkig is er vandaag een nieuwe releasedatum bekendgemaakt en daardoor weten we dat de game later dit jaar op 5 september zal verschijnen.

Paper Ghost Stories: Third Eye Open is een zogenoemde visual novel waarin je in de huid kruipt van Ting. Dit jonge meisje is erg speciaal aangezien ze met het blote oog geesten kan zien. Samen met haar maatje Xiu, die overigens niet bang is voor spoken, staan er verschillende uitdagingen op hun te wachten. Wat deze titel verder bijzonder maakt is het papieren uiterlijk. Zal Ting het lukken om haar familie te redden en haar krachten op de juiste manier te gebruiken?

Ben je benieuwd geworden naar Paper Ghost Stories: Third Eye Open? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!