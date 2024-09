Met deze vier SNES-spellen kunnen Nintendo Switch Online-leden nu aan de slag!

Het is alweer even geleden dat er extra SNES-spellen aan de Super Nintendo Entertainment System-applicatie op de Nintendo Switch werden toegevoegd. Echter is het vandaag feest voor leden van Nintendo Switch Online, want er zijn weer vier games toegevoegd aan de app. Het gaat hier om Battletoads Double Dragon, Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shūgō!, Cosmo Gang The Puzzle en Big Run. Dat betekent dus dat je onder andere aan de slag kunt met twee titels die nog nooit eerder in Europa zijn uitgebracht. Gaaf toch?

Hieronder kun je van alle SNES-spellen wat gameplaybeelden bekijken. Met welke game ga jij als eerst aan de slag?