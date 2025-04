[Preview] Donkey Kong Bananza – voelt als een nieuw begin voor DK

Donkey Kon Bananza is onthuld voor de Switch 2 en moet in juli alweer verschijnen. Deze game is de eerste 3D Donkey Kong sinds Donkey Kong 64 uit 1999. Dat spel heb ik met mijn moeder en broer kapot gespeeld en ik hoopte al jaren op een remake of een nieuwe titel. Dit is dus precies het type spel waar ik op hoopte. Een nieuwe 3D Donkey Kong wacht ik al jaren op en tijdens het preview evenement kon ik hem dan ook al flink aan de tand voelen.

In Donkey Kong Bananza pakken ze het eens volledig anders aan voor de bekende aap. Niet alleen qua uiterlijk, want hij heeft zijn volledig vernieuwde design ook in deze game, maar ook qua gameplay. Donkey Kong kan zich namelijk een weg beuken door praktisch de hele wereld op zoek naar Banandium Gems. Hiervoor kun je bijna alles wel kapot maken en je eigen weg vinden. Er is nog niet echt iets over het verhaal, maar duidelijk is dat de Banandium Gems nodig zijn om DK te helpen de slechteriken te verslaan.

Wat al meteen opvalt bij het spelen van de game is hoe levendig het spel aanvoelt. Hoewel Donkey Kong niet zo’n gedetailleerde vacht heeft als in de Country spellen, hebben de developers veel aandacht besteed aan zijn design en de wereld om hem heen. De cartoon stijl is perfect voor de uitgebreide animaties in het spel. Of het nu is hoe alles kapot kan, hier kom ik later op terug, of de animaties van de personages tijdens het spelen of in de cutscenes.

De levendigheid van de animaties zorgen ervoor dat je als speler eigenlijk constant met een lach speelt. Van de gekke gezichtsanimaties van Donkey Kong tot alle kleine details die je ziet in de wereld. Het is constant genieten van een onverwachts element en daar ben ik blij om.

Bijna alles kan kapot

De gameplay van Bananza is waar de game ook echt weet te schijnen. Donkey Kong kan namelijk bijna alles kapot maken en heeft al vanaf het eerste moment van gameplay een redelijk breed assortiment aan moves. Zo kun je natuurlijk normaal slaan, maar ook omlaag of omhoog. Je kunt klappen om collectibles te verzamelen en meteen een soort radar te gebruiken. Verder kun je nog rollen wat zowel voor snel rondbewegen is als een aanval. Ook kun je hele brokken steen uit de grond trekken die je vervolgens kunt rondzwaaien, gooien of er zelfs op surfen.

Wat de game zo leuk maakt, is dat overal wel wat verstopt zit. Het deed me een beetje denken aan Koroks in Zelda en Moons in Mario Odyssey waar je ook je weg heen beukt, er is wel iets. Of het nu een lading goud is, een Banandium Gem of een fossiel. De demo zou normaal gesproken eindigen met een boss fight, maar mijn tijd was al op voor ik die bereikte. Dit doordat ik te veel wilde ontdekken en heel eerlijk vond ik dat niet erg. Het is namelijk een heerlijk sfeervolle sandbox om te verkennen. Ik verwacht alleen wel dat de game verder iets meer missies en uitdagingen krijgt. Zo heb ik in de demo wel al een verborgen uitdaging gevonden en ik hoop meer van zulke elementen tegen te kunnen komen.

Doet denken aan Odyssey

Op de meeste vlakken lijkt Donkey Kong eindelijk een groots 3D avontuur te krijgen, eentje op het niveau van Odyssey. In elk geval zijn in de demo alle ingrediënten daarvoor al aanwezig. Als deze gameplay doorgezet kan worden en misschien nog een beetje uitgebreid kan worden zoals Mario kon met zijn capture forms denk ik dat een 3D Mario voorlopig nog niet nodig is. Qua gameplay kan Donkey Kong dat gat in elk geval al aardig vullen.

Het enige wat niet helemaal lekker liep nog bij mij was de camera. Zeker als ik als een malle aan het graven was, werd het wel eens onduidelijk waar ik was, wat ik deed en hoe ver ik nog kon gaan. Hopelijk wordt hier iets meer aandacht nog aan besteed voor de volledige release in juli.

Het lijkt een zeer boeiende game te worden

Hoewel ik natuurlijk maar een enorm klein gedeelte heb kunnen spelen, voelt de game al meteen goed aan. Niet alleen door de soepele besturing, maar ook omdat de game geregeld voor humor zorgt. Gooi hier bovenop dat overal wel wat te ontdekken is en je hebt een goed basisrecept. Het feit dat je bijna overal op kunt en alles kapot kunt maken laat mij enorm benieuwd zijn hoe de verdere wereld van dit spel in elkaar zit en misschien is dit nog wel de game waar ik het benieuwdste naar ben van de line-up.

Zoals ik al noemde, heeft deze game namelijk veel weg van Odyssey, maar is toch compleet anders. Het is precies wat je zou verwachten en hopen van een nieuwe 3D Mario en als dit verder wordt uitgewerkt kan dit nog wel eens een GotY kanshebber zijn bij mij.