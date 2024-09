Nintendo Switch 2 design en specificaties mogelijk gelekt

De Nintendo Switch 2 (zo noemen we de opvolger van de Switch voor het gemak) is al uitgebreid besproken op deze site. Echter, tot nu toe waren het alleen geruchten op basis van tekst. Nu zijn mogelijk de eerste foto’s van het design gelekt en een lading specificaties. Het lek met foto’s zou afkomstig zijn van een medewerker in een Chinese fabriek waar de Switch 2 geproduceerd zou worden. Mocht dit zo zijn, dan hebben we natuurlijk een prachtige bron voor een Switch 2-lek te pakken! De specificaties zijn afkomstig van dezelfde site, al hebben ze waarschijnlijk een andere bron.

Maar zoals met alle lekken: blijf een beetje kritisch, en stel de verwachtingen niet torenhoog ;). Het is zelfs mogelijk dat dit een verouderd design betreft en dat er ondertussen al weer wat zaken gewijzigd zijn. Het mooiste zou zijn als Nintendo hier snel op reageert met een officiële reveal: we houden je op de hoogte!

Als we naar de foto’s kijken (in de Reddit-post vind je er meer), lijkt het alsof de Switch 2 steeds vergeleken wordt met de huidige Switch. Zo op het oog zal de Switch 2 geen grote visuele veranderingen hebben vergeleken met het huidige model. Zo is het scherm wel groter en zie je op de Joy-Con een nieuwe aansluiting wat het gerucht van magneten zou kunnen bevestigen. Ook lijken er 2 USB-C poorten te zijn, zowel op de bovenkant als op de onderkant.

Specificaties

De specificaties bestaan uit een hele lijst, waarvan ik de vertaalde versie voor jullie gemak even hier online zet. Een aardig pak informatie dat waarschijnlijk alleen de techneuten onder ons veel zegt, dus mocht je hier ideeën over hebben: deel ze vooral in de comments!

Shipping List Details Summary

HGU1100: Game console itself.

HGU1110: Left Joy-Con controller.

HGU1120: Right Joy-Con controller.

HGU1130: Dock.

Detailed Configuration List

SoCl (CPU + GPU) model: GMLX30-R-A1.

Memory model: MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s)

Flash memory model: THGJFGT1E45BAILHW0 (256GB, UFS 3.1, manufactured by Kaixia, 2100 MB/s).

Audio chip model: Ruiwu ALC5658-CG.

NFC reader model: NXP IPN7160B1HN

Built-in microphone model: CMB-MIC-X7.

Dual cooling fans, model BSM0405HPJH9 and BSM0505HPJQC (copper gaming heat sink).

Video signal conversion (DisplayPort to HDMI) must be chip model; Ruixian RTD2175N must be chip (support HDMI 2.1).

Network chip model: Ruiming RTL8153B-VB-CG and Gigabit Ethernet chip (the base has a network cable interface).

Microcontroller chip model: STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.

Video game console protective case model: HGU1100 (size: 206 x 115 x 14mm, made of plastic).

Speakers: MUSE BOX-L and MUSE BOX-R (two-channel stereo).